Lo scontro segreto tra Arcuri e il Cts rivelato dai verbali di maggio. “Non mi avete risposto in tempo sulle mascherine”. “Ci delegittimi” (Di venerdì 4 settembre 2020) A inizio maggio, quando l’Italia era ancora in lockdown e le polemiche sulla carenza di mascherine erano all’ordine del giorno, tra il commissario all’emergenza Domenico Arcuri e il Comitato tecnico scientifico scoppiò uno scontro talmente duro da spingere alcuni scienziati all’ipotesi di “rassegnare le proprie dimissioni“. A rivelarlo è uno dei documenti del Cts pubblicati oggi sul sito della Protezione civile. “Grande preoccupazione e profondo rammarico sono emersi da parte di tutti i componenti del Comitato, in ragione di alcune note pervenute dal commissario“, si legge nel verbale del 3 maggio, “interpretabili come una delegittimazione del lavoro svolto dal gruppo”. Cosa contenevano quelle note? Secondo gli scienziati, Arcuri ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Quando l’Italia era ancora in lockdown tra il commissario all’emergenza Domenico Arcuri e il Comitato tecnico scien… - GiDiFenza : @BeppeMarottaMa1 esposto in prima persona, rottura col club e pronto alla scontro frontale, e i cazzoni del city pa… -

Ultime Notizie dalla rete : scontro segreto Lo scontro segreto tra Arcuri e il Cts rivelato dai verbali di maggio Il Fatto Quotidiano Il segreto anticipazioni: Alicia vuole rapire Don Ignacio

Non stanno particolarmente brillando gli ascolti de Il segreto in questi primi giorni di settembre ma del resto c’era proprio da aspettarselo. La decisione di trasmettere le repliche della prima stagi ...

IL SEGRETO/ Anticipazioni 4 settembre 2020: i sospetti di Francisca e Antonita…

Nella puntata di venerdì 4 settembre, Manuela è sconvolta per aver scoperto che Pablo è lì ma si lascia intenerire dal racconto di Carolina e decide di mantenere il loro segreto. Ne parla, però, con E ...

Non stanno particolarmente brillando gli ascolti de Il segreto in questi primi giorni di settembre ma del resto c’era proprio da aspettarselo. La decisione di trasmettere le repliche della prima stagi ...Nella puntata di venerdì 4 settembre, Manuela è sconvolta per aver scoperto che Pablo è lì ma si lascia intenerire dal racconto di Carolina e decide di mantenere il loro segreto. Ne parla, però, con E ...