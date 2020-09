Hasekura – Roma (Di sabato 5 settembre 2020) Hasekura Via dei Serpenti, 27 – 00184 Roma Tel. 06/483648 Sito Internet: www.Hasekura.it Tipologia: giapponese Prezzi: antipasti 5/8€, sushi misto 26€, tempura 22€ Giorno di chiusura: Domenica; Lunedì a pranzo OFFERTALa materia prima freschissima è ciò che fa la differenza nel menù di Hasekura: ingredienti trattati con rispetto per il gusto di ogni elemento che va a comporre gustosi roll, delicati sashimi, sostanziosi gyoza, ramen o soba, o altri intriganti piatti della cucina tipica giapponese. Abbiamo iniziato, come d’uso, con due zuppe di miso calde e corroboranti, dal sapore intenso che ben dispone all’inizio del pasto, assaggiando poi, tra i fuori carta, delle capesante appena scottate deliziosamente condite con una salsa a base di burro fuso ... Leggi su secoloditalia

