Ecco le quattro mosse con cui l'Ue ha reso l'Italia il campo profughi dell'Europa (Di venerdì 4 settembre 2020) n questi giorni la grande stampa non ha volutamente acceso i riflettori sul tema degli sbarchi. Lo ha soltanto sfiorato perché la questione Lampedusa era ed è troppo critica. Ma l'esigenza di non esporre il governo e la ministro Lamorgese a palesi critiche e soprattutto non favorire i «nemici» ha prevalso. Il tema però è destinato a tornare di attualità e a nulla varranno i tentativi di nascondere il dibattito: si tratterà - come sempre - di affrontare l'argomento per quello che è, cioé una emergenza alla quale l'Unione europea non ha saputo dare una risposta e alla quale ha aggiunto politiche irresponsabili come quella di trasformare l'Italia in un hotspot europeo. La questione infatti non riguarda questo o quel centro di accoglienza da chiudere o da regolare, il problema sta proprio nella progressiva ... Leggi su iltempo

Inter : ?? | SFIDA Quattro giocatori dell'Inter coinvolti in una sfida senza esclusione di colpi a @EASPORTSFIFA: ecco come… - juventusfc : Dalla 1? alla 4? Ecco le date delle prime gare di campionato dei bianconeri! ?? - TizianaFerrario : Ecco una preoccupante mossa maschilista di un partito che vorrebbe governare. Lega lancia sondaggio sessista su Fac… - bianca_caimi : RT @Inter: ?? | SFIDA Quattro giocatori dell'Inter coinvolti in una sfida senza esclusione di colpi a @EASPORTSFIFA: ecco come @RomeluLukak… - BWhiteblack : RT @juventusfc: Dalla 1? alla 4? Ecco le date delle prime gare di campionato dei bianconeri! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quattro Il poliziotto che cambia divisa. Ecco quattro nuovi preti Ticinonline USA, in volo a 900 metri di altezza con uno ''zaino a razzo''. Come funziona lo zaino-jet?

Incredibile la scena che hanno visto due piloti di altrettanti aerei di linea sui cieli di Los Angeles: un uomo con uno zaino-jet in volo a quasi 1000 metri di altezza. Una situazione che allarma la s ...

Pointex-Città Studi Biella. Annunciati i nove progetti internazionali vincitori della prima call di SmartX Europe

I finanziamenti destinati alla prima call sono pari a 706.000 euro e saranno distribuiti tra 16 diverse PMI di otto paesi dell'Unione europea. Pointex-Città Studi Biella, quale partner del progetto Sm ...

Incredibile la scena che hanno visto due piloti di altrettanti aerei di linea sui cieli di Los Angeles: un uomo con uno zaino-jet in volo a quasi 1000 metri di altezza. Una situazione che allarma la s ...I finanziamenti destinati alla prima call sono pari a 706.000 euro e saranno distribuiti tra 16 diverse PMI di otto paesi dell'Unione europea. Pointex-Città Studi Biella, quale partner del progetto Sm ...