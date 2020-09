Donna gravemente malata pensa al suicidio, ma trova una cura miracolosa (Di venerdì 4 settembre 2020) Una Donna affetta da fibrosi cistica ha pensato al suicidio dopo lo scoppio della pandemia di Covid, ma ha trovato una cura miracolosa. Sin da bambina Jennie Thorton ha dovuto convivere con la fibrosi cistica, una malattia genetica per la quale non c’era una cura e a causa di cui chi ne è affetto muore … Leggi su viagginews

NonnaMaria15 : RT @rivia_di: Oggi finalmente abbiamo iniziato il trasloco per una donna disabile al 100%, gravemente malata di distrofia muscolare. Nono… - filippo51174 : RT @andreabonazzabz: Oggi trasloco per una donna gravemente malata di #distrofiamuscolare Nonostante sua #disabilità abitava al 9piano Graz… - CryPaolo : RT @andreabonazzabz: Oggi trasloco per una donna gravemente malata di #distrofiamuscolare Nonostante sua #disabilità abitava al 9piano Graz… - Frankydecima : RT @rivia_di: Oggi finalmente abbiamo iniziato il trasloco per una donna disabile al 100%, gravemente malata di distrofia muscolare. Nono… - rivia_di : Oggi finalmente abbiamo iniziato il trasloco per una donna disabile al 100%, gravemente malata di distrofia muscola… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna gravemente Donna gravemente malata pensa al suicidio, ma trova una cura miracolosa ViaggiNews.com Batterio killer, "profezia" choc: "Nel futuro morti e infezioni..."

Non sono incoraggianti le parole di Giorgio Palù, professore emerito di microbiologia e virologia all'università di Padova, in merito al Citrobacter, il batterio killer che ha ucciso quattro piccoli r ...

Incidente tra auto e moto in via Ripamonti a Milano: grave un uomo di 58 anni

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 4 settembre, a Milano. Un'auto e una moto si sono scontrate tra loro per cause da accertare lungo via Ripamonti, una delle strade d'accesso al ...

Non sono incoraggianti le parole di Giorgio Palù, professore emerito di microbiologia e virologia all'università di Padova, in merito al Citrobacter, il batterio killer che ha ucciso quattro piccoli r ...Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 4 settembre, a Milano. Un'auto e una moto si sono scontrate tra loro per cause da accertare lungo via Ripamonti, una delle strade d'accesso al ...