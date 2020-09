De Luca cambia le regole per la scuola: «Misurazione della temperatura a scuola» (Di venerdì 4 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta social conferma che non è ancora ufficiale, ma la scuola in Campania non partirà il 14 settembre «Non abbiamo ancora ufficializzato la data dell’inizio dell’anno scolastico perché stiamo cercando di fare arrivare in Campania quanto più materiale possibile, banchi e risorse necessarie per l’apertura in sicurezza. Se avessimo deciso qualche settimana fa, non sarebbe arrivato niente in Campania. Dopo la riunione di ieri la situazione ci appare tale da non poter cominciare il 14 per diversi motivi. Innanzitutto per la Misurazione della temperatura Il Governo ha stabilito che la Misurazione va fatta a casa, ma noi abbiamo deciso di ... Leggi su ilnapolista

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: #DeLuca cambia le regole per la scuola: «Misurazione della temperatura a scuola» Il presidente della Regione Campania confe… - napolista : #DeLuca cambia le regole per la scuola: «Misurazione della temperatura a scuola» Il presidente della Regione Campa… - luca_p74 : RT @NmargheNiki: Come quando ci credi davvero e non cambia un cazzo lo stesso. - luca_forconi : @MattiazziPier @GassmanGassmann Intanto su morti per/con silenzio, forse si è accorto che è una stupidaggine per mi… - Luca_vidi00 : @mmmakeba Non cambia il fatto che fosse una pagliacciata -

Ultime Notizie dalla rete : Luca cambia De Luca cambia le regole per la scuola: «Misurazione della temperatura a scuola ilnapolista Fernando Alonso su Amazon Prime: la serie dei gemelli Stifani racconta successi pubblici e lato privato

Dal Salento al Regno Unito, da qui al resto del mondo. Gabriele e Luca Stifani sono due gemelli originari di Neviano (provincia di Lecce), che con il loro lavoro approdano su Amazon Prime video: dal 2 ...

Primo giorno di scuola a Roma, genitori "banditi": ecco com'è andata negli istituti che hanno già riaperto

Ci siamo. Astuccio, quaderno, mascherina e gel igienizzante sono dentro lo zaino. Per Luca, 6 anni, è il primo giorno di prima elementare. Alle 8.30 nell'istituto americano Aosr sulla Cassia, uno dei ...

Dal Salento al Regno Unito, da qui al resto del mondo. Gabriele e Luca Stifani sono due gemelli originari di Neviano (provincia di Lecce), che con il loro lavoro approdano su Amazon Prime video: dal 2 ...Ci siamo. Astuccio, quaderno, mascherina e gel igienizzante sono dentro lo zaino. Per Luca, 6 anni, è il primo giorno di prima elementare. Alle 8.30 nell'istituto americano Aosr sulla Cassia, uno dei ...