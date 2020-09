Covid, lo studio choc: 'A dicembre fino a 30mila morti al giorno' (Di venerdì 4 settembre 2020) La pandemia di coronavirus è tutt'altro che finita, e uno studio choc prevede migliaia di morti al giorno nel mondo, fino a 30mila: la ricerca viene dagli esperti dell'Institute for Health Metrics and ... Leggi su leggo

Inserito il 30 agosto 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Il remdesivir usato per 5 giorni migliora lo stato clinico dei pazienti con COVID-19 moderata, ma l'importanza pratica di questo risu ...

Coronavirus, la Francia chiude 22 scuole (10 sono sull’isola di Réunion)

Tre giorni dopo la riapertura delle scuole in Francia, il ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, traccia un primo bilancio: sono stati chiusi per casi di contagio da coronavirus 12 istituti n ...

