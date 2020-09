Coronavirus: per Berlusconi inizio di polmonite bilaterale (Di venerdì 4 settembre 2020) Dagli esami effettuati a Silvio Berlusconi è stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce. Sarebbe questa, a quanto si apprende da fonti sanitarie, la diagnosi emersa dalla tac a cui è stato sottoposto il Cavaliere e che ha portato ad un suo ricovero precauzionaleL'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

rtl1025 : ?? Due figli di Silvio #Berlusconi, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. Barbara… - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - rtl1025 : ?? E' di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. Numeri in crescita… - BeliceIt : Coronavirus: Asp Trapani attiva Unità di Crisi Aziendale per gestione emergenza Covid-19 - LucyMilano92 : RT @noitre32: Coronavirus, Massimo Clementi: 'In terapia intensiva anche pazienti che non ne hanno davvero bisogno' Inoltre sono stati cont… -