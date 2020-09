Coronavirus in Toscana: 99 nuovi contagi, oggi 4 settembre. Età media 38 anni (Di venerdì 4 settembre 2020) i casi di Coronavirus registrati in Toscana oggi, 4 settembre: secondo il bollettino regionale sono 99 (25 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). 16 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 3 per motivi di vacanza (Spagna). 6 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (5 Sardegna, 1 Sicilia) Leggi su firenzepost

