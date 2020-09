Congedi straordinari e smart working per chi ha figli under 14 in quarantena. La nuova misura in vista della ripresa della scuola (Di venerdì 4 settembre 2020) Congedi straordinari e smart working per genitori con figli under 14 in quarantena obbligata. E’ una delle misure introdotte nel decreto approvato giovedì sera. I Congedi straordinari per Covid sono scaduti il 31 agosto e il diritto a lavorare da casa per chi ha figli piccoli senza proroghe sarebbe terminato proprio il 14 settembre, giorno di ripresa delle scuole. “Sono previste – si legge nella nota di Palazzo Chigi – misure in materia di smart working e Congedi straordinari per i genitori di figli minori di quattordici anni nei casi di quarantena obbligatoria dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, smart working e congedi straordinari per i genitori di bimbi minori di quattordici anni nei casi di q… - repubblica : Ritorno a scuola, congedi straordinari per lavoratori con figli under 14 in quarantena - sole24ore : Scuola, congedi straordinari se il figlio minore di 14 anni è in quarantena per il coronavirus… - Maurone : RT @fattoquotidiano: Congedi straordinari e smart working per chi ha figli under 14 in quarantena. La nuova misura in vista della ripresa d… - fattoquotidiano : Congedi straordinari e smart working per chi ha figli under 14 in quarantena. La nuova misura in vista della ripres… -