Burdisso: «La Serie A potrà permettersi quattro Ronaldo» (Di venerdì 4 settembre 2020) L’ex difensore di Inter e Roma ha parlato dell’evoluzione della Serie A Nicolas Burdisso, ex difensore di Inter, Roma e Torino, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato dell’evoluzione della Serie A; parlando anche di cosa servirebbe per aumentare l’appeal del nostro campionato. «La Serie A ha perso appeal? Non sono d’accordo. Dopo il lockdown la Serie A è stata senza dubbio il campionato più bello, si sono viste diverse tipologie di calcio. C’è un percorso che il calcio italiano deve affrontare in fretta ed è quello del miglioramento delle strutture. Una volta completato, potrà permettersi non un solo Ronaldo, ma due, tre, quattro ... Leggi su calcionews24

junews24com : Burdisso: «In Serie A in futuro potremmo vedere quattro Ronaldo» - - TuttoMercatoWeb : Burdisso: 'Serie A, investi nelle strutture e potrai permetterti non uno ma quattro Ronaldo' -