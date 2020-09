Apple nel mirino del Giappone con una nuova indagine antitrust (Di venerdì 4 settembre 2020) Ancora guai per Apple: dopo Fortnite ora la società della mela morsicata dovrà affrontare un'indagine antitrust a causa del suo dominio sull'App Store. Il controllo è dovuto ai reclami di vari sviluppatori di giochi riguardanti non solo le commissioni del 30% della società sulle vendite, ma anche sulle sue linee guida quando si approvano le app e la scarsa comunicazione e supporto.Apple ha 720.000 sviluppatori registrati in Giappone. Secondo uno studio, l'App Store ha generato 37 miliardi di dollari tra fatture e vendite nel 2019: 11 miliardi di dollari per le vendite digitali, 24 miliardi per le vendite fisiche, mentre 2 miliardi per la pubblicità in-app. Alcuni degli sviluppatori in Giappone includono grandi aziende come Square Enix e Bandai Namco. ... Leggi su eurogamer

