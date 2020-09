ACT Acelerator, il progetto dell’Oms contro il Coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Il progetto ACT Acelerator coinvolge tutti i principali protagonisti della lotta al Coronavirus e nasce come modello di collaborazione mondiale per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di un vaccino contro il virus SARS-COV-2. Cos’è l’ACT Acelerator Il 24 aprile scorso l’Organizzazione mondiale della sanità ha istituito una riunione virtuale per affrontare il problema. Si stavano, infatti, ancora affrontando le fasi più critiche della pandemia. Hanno partecipato i Capi di Stato e di Governo dei principali Paesi europei e del mondo, grandi esperti in campo medico e partner privati. Il tema era chiaramente come sfruttare al meglio le risorse sanitarie e tecnologiche per contrastare la diffusione del ... Leggi su notizieora

Bruxelles, 31 ago 12:39 - (Agenzia Nova) - La Commissione europea ha confermato il suo interesse a partecipare allo strumento Covax (Vaccine Global Access Facility), uno strumento per permettere un ac ...

Covid, Oms: "Obiettivo 2 miliardi dosi di vaccino entro 2021"

"L'obiettivo del meccanismo" avviato con l'iniziativa Covax Global Vaccines Facility "è fornire almeno 2 miliardi di dosi di vaccini sicuri ed efficaci" contro Covid-19 "entro la fine del 2021". A spi ...

