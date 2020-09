Washington, 18enne afroamericano ucciso dalla polizia: secondo gli agenti “aveva brandito un’arma da fuoco” (Di giovedì 3 settembre 2020) È scappato dopo essere stato avvicinato da agenti in uniforme che indagavano sulla segnalazione di un uomo con una pistola. E Deon Kay, afroamericano 18enne che si trovava con un’altra persona, durante l’inseguimento a piedi avrebbe “brandito un’arma da fuoco”: a quel punto un agente ha sparato un colpo, uccidendolo. O almeno, questo è quanto si legge sulla relazione della polizia. I fatti avvenuti a Washington D.C. risalgono a mercoledì pomeriggio: subito dopo sono scoppiate proteste davanti alla stazione di polizia, indette dal movimento Black Lives Matter, che da mesi scende in strada contro le violenze subite dagli afroamericani per mano della polizia. Nel comunicare l’accaduto, la ... Leggi su ilfattoquotidiano

