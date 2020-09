Us Acli, Pepe scrive al sindaco di Ponte: “In alcuni comuni scene da far west” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Alessandro Pepe, presidente provinciale dell’Us Acli Benevento. “Mi sento stanco e frustrato, dialogare con alcune amministrazioni comunali per far ripartire lo sport è qualcosa di assolutamente allucinante, in alcuni comuni sto verificando scene da far west!. L’ultima riguarda il Comune di Ponte ove abbiamo inviato delle richieste a seguito dell’incontro, con relative rassicurazioni, da parte del sindaco Fusco ed a oggi non solo non abbiamo avuto alcuna notizia in merito, ma ci risulta che continua l’affidamento in maniera del tutto arbitraria e senza alcuna gara ad una associazione con soli 14 tesserati e che millanta anche ... Leggi su anteprima24

Sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 10.30 presso l'aula consiliare del Comune di Apice sarà organizzata dalle ACLI di Benevento una TAVOLA ROTONDA dal titolo : "#farememoria: ricordi e azioni di ...

