Un composto naturale “uccide” il coronavirus. Lo studio del Cnr (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set – Si profila una nuova speranza all’orizzonte della lotta contro il Covid-19. Si chiama quercetina ed è un composto di origine naturale, e funziona da inibitore specifico del coronavirus Sars-CoV-2. Lo rivela uno studio internazionale – pubblicato sull’International Journal of Biological Macromolecules – al quale l’Italia ha preso parte attraverso l’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec di Cosenza). In che modo funziona la sostanza? Agendo da destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine chiave per la replicazione dell’agente patogeno. Bloccando quindi l’attività enzimatica di 3CLpro, risulta “letale” per Sars-CoV-2. «Le simulazioni al calcolatore hanno dimostrato che la ... Leggi su ilprimatonazionale

