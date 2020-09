Toyota Yaris, la prova de Il Fatto.it – L’ibrida next level. Con tanta grinta – FOTO (Di giovedì 3 settembre 2020) Si può ancora essere ottimisti, perché certe auto sono come Mina e Battisti. Come quei nove minuti di televisione sul primo canale che nel 1972 sono diventati cronaca, quando hanno demolito la canzonetta di mestiere all’italiana. Da chi lo sapeva fare, e andava a cercarsi un futuro più libero parecchie ottave avanti. Con quella sensazione chiara del passo che cambia, in modo netto, che capita ovunque e anche nell’auto. Stavolta, ancora con un duetto. Yaris quarta generazione porta al debutto l’ultima evoluzione della piattaforma Full Hybrid, cioè la doppia motorizzazione con benzina più elettrico su cui Toyota ha investito negli ultimi 25 anni una enormità in finanza e credibilità, ma ne ha ottenuto indietro una oggettiva padronanza tecnologica, e sostenibilità. Nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano

