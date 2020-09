Tour de France, capolavoro Lutsenko: sua la 6a tappa. Yates ancora in giallo (Di giovedì 3 settembre 2020) Anche il Kazakistan vive la sua giornata di grazia al Tour de France. Alexej Lutsenko si impone nella sesta tappa della Grande Boucle grazie a un'azione da lontano che lo ha visto coinvolto in prima persona già dopo pochissimi chilometri. Il kazako si impone davanti a Jesus Herrada (Cofidis). Terzo Greg Van Avermaet (CCC), davanti a Neilson Powless. La maglia gialla resta sulle spalle di Adam Yates.LA tappa Dopo la calma piatta della frazione precedente, la sesta tappa presenta subito una fuga. Si muovono in otto: Nicolas Roche (Sunweb), Neilson Powless (EF), Edvald Boasson Hagen (NTT), Daniel Oss (Bora Hansgrohe), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Greg Van Avermaet (CCC), Jesus Herrada (Cofidis) e Alexey Lutsenko (Astana). ... Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - FlashScoreIT : #TDF2020 ?? Le Teil ---> Mont Aigoual ?? ?? 191 km FINE della 6^ TAPPA del #tourdefrance2020! Qui la CLASSIFICA di… - OA_Sport : Tour de France 2020, Alexey Lutsenko: “Sono contentissimo di questo trionfo. Ringrazio Vinokurov” - CentotrentunoC : #TDF2020 ????? | Moto d'orgoglio di Fabio #Aru nella sesta tappa del #TourdeFrance ma il villacidrese rimbalza. Lo r… - ADHRB : .@ADHRB ha appena pubblicato la sua newsletter settimanale! Dai un'occhiata al nostro articolo principale sulla str… -