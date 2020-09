Torrevecchia, in fiamme bus Atac: paura per i passeggeri a bordo (Di giovedì 3 settembre 2020) Torrevecchia, ieri sera intorno alle 23 è andato in fiamme un autobus Atac della linea 546. Sul posto per domare l’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente ad una volante della Polizia. Fortunatamente non ci sono stati feriti in quanto appena l’autista si è accorto della fuoriuscita di fumo dal vano motore dell’autobus ha fatto immediatamente scendere tutti i passeggeri. Al momento le cause del rogo sono ignote. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

