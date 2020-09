Taglio parlamentari, Parrini (Pd) a TPI: “Noi favorevoli da anni. Assurdo cambiare idea per uno sgarbo al M5s” (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel Partito Democratico si discute del referendum del 20 e 21 settembre, quello che deciderà il Taglio di un terzo del numero dei parlamentari. La linea ufficiale del Nazareno è quella di un deciso sostegno al ‘sì’, anche se non mancano, come al solito, le voci contrarie. Ne parla a TPI il senatore dem Dario Parrini, Presidente della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, e tra i sostenitori più convinti del sì al Taglio dei parlamentari. Il Pd ha convocato la direzione nazionale in cui di discuterà di referendum e riforme per il 7 settembre, una scelta che ha fatto molto discutere, soprattutto per i tempi. Nel partito diversi esponenti si sono già espressi per il No. Che discussione vi aspettate in quella sede?Penso che la ... Leggi su tpi

