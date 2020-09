Stravolta la "casa" del virus: perché ora è meno pericoloso (Di giovedì 3 settembre 2020) Federico Garau Due esperti spiegano come stanno davvero le cose. Spunta un nuovo scenario attorno al virus. Così si è indebolito Mentre tra gli esperti al servizio del governo Conte si tende a perseguire la linea dell'allarmismo e della sostanziale invariabilità dei rischi connessi alle conseguenze di un eventuale contagio da Coronavirus, nel mondo scientifico continuano invece ad arrivare conferme su come invece la situazione sia decisamente meno grave rispetto a quanto abbiamo potuto appurare durante i mesi più "caldi" dell'emergenza sanitaria. Ad intervenire ieri in merito alla vicenda era stato il primario di anestesia e terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, che sulla pagina personale Facebook aveva riportato i dati di una ricerca pubblicata ... Leggi su ilgiornale

flvffytale : io certe volte mi fermo a pensare a quanto avere un lavoro mi abbia stravolta nel modo più positivo possibile torna… - Sakurauchi_Hime : RT @mp_the_boss: @ElisaPetrachi @CharlyMatt ... Non credo il problema sia lo Smart working o lavoro da casa ma il fatto che così facendo si… - mp_the_boss : @ElisaPetrachi @CharlyMatt ... Non credo il problema sia lo Smart working o lavoro da casa ma il fatto che così fac… - unitalsi_stampa : Impegnata da tempo nel #Unitalsi l’associazione è vicina al dolore della famiglia e prega per la tragica scomparsa… - Ethel_126 : Sono passata davanti a quella che un tempo era la casa dei miei nonni, ed anche la mia.. Il nuovo proprietario l'ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Stravolta casa Stravolta la "casa" del virus: perché ora è meno pericoloso ilGiornale.it Sesso e cocaina a Bologna. Una 17enne: “In quei festini mi vendevo per la droga”

L’avevano ribattezzata “Villa inferno” la casa di un imprenditore edile a Pianoro, nel Bolognese, dove si tenevano frequenti festini a base di sesso e cocaina. Forse però questa storia sordida, che ha ...

Il tassista accusato di stupro e l’sms alla cliente

Un tassista di Roma è accusato di aver stuprato una cliente, un’impiegata di 34 anni: approfittando del fatto che aveva bevuto avrebbe abusato di lei. Non sarebbe l’unico caso. I Carabinieri stanno in ...

L’avevano ribattezzata “Villa inferno” la casa di un imprenditore edile a Pianoro, nel Bolognese, dove si tenevano frequenti festini a base di sesso e cocaina. Forse però questa storia sordida, che ha ...Un tassista di Roma è accusato di aver stuprato una cliente, un’impiegata di 34 anni: approfittando del fatto che aveva bevuto avrebbe abusato di lei. Non sarebbe l’unico caso. I Carabinieri stanno in ...