Station 19 su Italia1 in coppia con Whiskey Cavalier

Questa volta il trattamento riservato a Station 19 sarà speciale, o quasi. Dopo gli slittamenti, gli spostamenti e la collocazione nella seconda serata di Canale5, finalmente lo spin-off di Grey's Anatomy potrebbe ricevere il giusto rispetto. Gli spettatori più attenti hanno già notato che spesso vanno in onda i promo della prima stagione di Station 19 che sbarcherà nel pomeriggio di Italia1 in coppia con Whiskey Cavalier. Secondo quanto rivela il palinsesto Mediaset, lo spin-off di Grey's Anatomy prenderà il via domenica 6 settembre su Italia1 intorno alle 14.00 con un doppio episodio a settimana per un totale di cinque settimane, salvo cambiamenti, e, quindi, ad esaurimento della prima stagione.

