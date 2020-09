Sconcerti: raramente è capitato un calendario così attento, insistente ma non estenuante. (Di giovedì 3 settembre 2020) Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta il sorteggio del calendario della prossima stagione, 2020-21. “L’ inizio migliore sembra del Milan, Bologna in casa poi due neopromosse Crotone e Spezia, di solito più lente a trovare il ritmo della A. Ma non si va oltre la terza giornata. Dopo tutto si cade un po’ addosso”. Tutto sommato, scrive, il calendario è equilibrato. “È un calendario equilibrato che ha sparso partite importanti subito, ma sempre alternandole con altre che promettono più leggerezza. Non ci sono serie durissime almeno con i valori tecnici che possiamo intendere adesso. Ma è la prima volta che il calendario arriva prima del mercato. Molti pareri possono cambiare da qui a un mese”. E’ successo ... Leggi su ilnapolista

