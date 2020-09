Regeni, Gentiloni in commissione d’inchiesta: “Richiamo ambasciatore italiano in Egitto non poteva essere permanente” (Di giovedì 3 settembre 2020) Diciotto minuti dura la relazione in modalità pubblica dell’ex ministro degli Esteri nel governo Renzi ed ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nella commissione d’inchiesta sull’Omicidio di Giulio Regeni a Palazzo San Macuto. Durante la sua relazione, l’attuale commissario europeo agli Affari economici della commissione Europea ha ripercorso i mesi dalla scomparsa di Giulio Regeni fino alla decisione di mandare nuovamente l’ambasciatore italiano in Egitto. “La decisione di richiamare l’ambasciatore non poteva essere permanente, ma il ritorno dell’ambasciatore italiano a Il Cairo non ha avuto come conseguenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Regeni Gentiloni Regeni, l’audizione di Gentiloni in commissione parlamentare d’inchiesta. La diretta Il Fatto Quotidiano Regeni, l’audizione di Gentiloni in commissione parlamentare d’inchiesta. La diretta

Commissione Regeni, audizione dell’ex premier Paolo Gentiloni

ROMA – Giovedì 3 settembre la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni svolgerà l’audizione di Paolo Gentiloni (foto), già Presidente del Consiglio dei Ministri.

