Previsioni Meteo per la seconda decade di settembre: Italia divisa a metà tra grandi piogge e siccità [MAPPE] (Di giovedì 3 settembre 2020) Previsioni Meteo – Focalizziamo la nostra analisi sul medio-lungo periodo, in questa sede sulla seconda decade di settembre, con la stagione estiva che si avvierebbe via via alle battute finali e, invece, quella autunnale che progressivamente salirebbe in cattedra. Naturalmente rileviamo che linee di tendenza oltre i 10/15 giorni, in questo caso quasi fino a 20 giorni, hanno un grado di affidabilità abbastanza effimero, tuttavia, qualche orientamento su come potrebbe evolvere il mese appena entrato la si potrebbe cogliere, basandosi sulle indicazioni a lungo termine provenienti dai centri di calcolo. Ebbene, proprio sulla base delle ultimissime emissioni Long-Range del Centro Europeo ECMWF, evinciamo una tendenza che diverrebbe via più dichiaratamente ... Leggi su meteoweb.eu

Dopo una settimana funestata dal maltempo e dalla piogge torrenziali, con un crollo termico che ha portato le temperature sui livelli autunnali, per il weekend risale finalmente l’alta pressione, che ...

Meteo Italia validità due settimane con l’Italia di nuovo sotto ciclone

L’Estate sembra davvero sul viale del tramonto. Passano i giorni ma nei modelli matematici di previsione non s’intravedono segnali convincenti di una ripresa della bella stagione. Anzi, le proiezioni ...

