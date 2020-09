Pirlo: "La Juve vuole il 10° Scudetto. Ecco come si vince la Champions..." (Di giovedì 3 settembre 2020) TORINO - " Il percorso sarà lungo, ci vorrà tempo anche perché al momento non possiamo lavorare con tanti calciatori che sono via e con quelli che arriveranno per ampliare la rosa. Comunque stiamo ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : E' il momento di un primo bilancio per Mister @Pirlo_official L'intervista ESCLUSIVA è sulla nostra sezione… - GoalItalia : 'Decimo Scudetto e in fondo alla Champions' Pirlo lancia la sua Juve ???? - DiMarzio : '#Pirlo il mio idolo, bello essere accostato alla #Juve' Le parole di #Locatelli ?? - axelita22 : RT @juventusfc: E' il momento di un primo bilancio per Mister @Pirlo_official L'intervista ESCLUSIVA è sulla nostra sezione @JuventusTv, qu… - icesare_ : RT @juventusfc: E' il momento di un primo bilancio per Mister @Pirlo_official L'intervista ESCLUSIVA è sulla nostra sezione @JuventusTv, qu… -