Perché il lancio del Vega con a bordo 53 piccoli satelliti è importante (Di giovedì 3 settembre 2020) Prende inizio la missione VV16, la 16ma del Vega, una missione che farà la storia dello spazio europeo. Tutti i lanci del Vega, il razzo sviluppato a Colleferro da AVIO nel contesto della collaborazione europea tra i paesi dell' ESA, sono stati particolari. La flessibilità di questo piccolo lanciatore, è una delle sue caratteristiche principali.Ma questa volta si tratta davvero una missione storica, la prima di una serie di missioni che caratterizzano un fenomeno, la "new space economy", che sta cambiando il settore a livello mondiale. Il Vega porta a bordo ben 53 satelliti, tra mini e micro, montati su una particolare struttura per rilasciarli secondo una sequenza ben definita in punti precisi dell'orbita. Piuttosto complicato, vero?

fedefie : @LucaBizzarri Potrebbe funzionare. SpaceX recupera dallo spazio le carene con cui proteggono i satelliti durante il… - vedanama : RT @AstronautiCAST: Ecco perché si tratta di un ritorno al volo per #Vega. L'ultimo lancio non era andato benissimo. - 1Ultimo3 : RT @AstronautiCAST: Ecco perché si tratta di un ritorno al volo per #Vega. L'ultimo lancio non era andato benissimo. - PolinoDaniele : RT @docmanhattan4: La seconda parte del racconto sul Marvel Universe del 2099: perché tra le testate di lancio ce n'era una dedicata a un v… - AstronautiCAST : Ecco perché si tratta di un ritorno al volo per #Vega. L'ultimo lancio non era andato benissimo. -

