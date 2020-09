‘Ndrangheta infiltrata negli apparati istituzionali, 11 arresti (Di giovedì 3 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Blitz anti-‘ndrangheta dei carabinieri di Milano nelle province di Milano, Varese, Pavia e Reggio Calabria: sono 11 le persone arrestate ritenute responsabili, a vario titolo, di corruzione, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco clandestine ed alterate, tra cui un potente esplosivo, incendio doloso, minaccia aggravata, favoreggiamento personale. Condotte tutte aggravate dal “metodo mafioso” perchè commesse al fine di agevolare le attività consortili della locale di ‘ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Milano. L'indagine, coordinata dalla Dda di Milano, è per gli inquirenti “la naturale prosecuzione” dell'operazione “KriMIsa”, avviata nell'aprile 2017 e ... Leggi su liberoquotidiano

