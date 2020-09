Miguel Oliveira si sposa, la fortunata è la sorellastra (Di giovedì 3 settembre 2020) Notiziona dal mondo della MotoGP, il famoso motociclista Miguel Oliveira si sposa. Una news importante che ha tuttavia attirato l’attenzione più per un piccolo dettaglio. La futura sposa della star del MotoGP non è altri che la sorellastra, Andreia Pimenta. RELAZIONE SEGRETA – Il loro amore, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è cosa … L'articolo Miguel Oliveira si sposa, la fortunata è la sorellastra Leggi su dailynews24

BeVonBe : RT @favgasly: ??Red Bull KTM Tech 3 - Iker Lecuona (27) - Miguel Oliveira (88) - FuturaNotizie : Il pilota di Moto GP Miguel Oliveira sposerà la sorellastra Andreina - Morgana855 : RT @fanpage: Miguel Oliveira sposerà la sua sorellastra #MotoGp - fanpage : Miguel Oliveira sposerà la sua sorellastra #MotoGp - zazoomblog : MotoGP Miguel Oliveira sposa la sorellastra Andreia - #MotoGP #Miguel #Oliveira #sposa -