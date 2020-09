Federica Panicucci lo confessa in diretta a Silvia Toffanin (Di giovedì 3 settembre 2020) Sorriso fa rima con… amore. Almeno a casa Panicucci. Lo dimostrano le immagini che ritraggono la conduttrice di Mattino cinque e il compagno Marco Bacini al mare, a Forte dei Marmi. Il volto Tv, che dal 7 settembre è di nuovo in onda su Canale 5 insieme a Francesco Vecchi, e l’imprenditore, con cui da quattro anni sembra vivere in un sogno, si guardano, si abbracciano, si baciano. Come due ragazzini. È l’amore, bellezza! «Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo. Con Marco non è stato un colpo di fulmine perché ci conoscevamo da tempo», ha detto Federica. Che, con il suo cavaliere, è a un passo dalle nozze. Secondo indiscrezioni, avrebbero dovuto sposarsi già quest’anno, ma l’emergenza Covid ha ... Leggi su aciclico

Profumo di nozze per una celebre conduttrice di Canale 5. Un annuncio epocale potrebbe andare in onda nella prima puntata della nuova edizione di "Verissimo – tutti i colori della cronaca". Il gossip ...

Ormai è ufficiale: Tommaso Zorzi sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. In una intervista per il settimanale Chi, dopo Riccanza, Dance Dance Dance e Pechino Express e dopo essere diven ...

