Enel X - Joint Venture con AMP Capital per la crescita nelle Americhe (Di giovedì 3 settembre 2020) Enel X diventa sempre più internazionale e sbarca nelle Americhe grazie alla Joint Venture con il fondo di investimento AMP Capital. Oltreoceano, la società svilupperà un'infrastruttura dedicata al trasporto pubblico elettrico attraverso la creazione di una piattaforma di e-mobility: quest'ultima offrirà in leasing veicoli per il trasporto pubblico e le relative infrastrutture di deposito, ricarica, manutenzione ed esercizio. "La partnership con AMP Capital consolida il nostro impegno nello sviluppo di un sistema di trasporto pubblico di massa sostenibile, sfruttando le nostre competenze nel campo dell'e-mobility e la nostra significativa presenza nella maggior parte delle megalopoli nelle Americhe", ha detto ... Leggi su quattroruote

