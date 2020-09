Covid, la coda del contagio estivo finisce negli ospedali. Ma la curva sta frenando (Di giovedì 3 settembre 2020) La coda del contagio estivo fa tappa negli ospedali . L'aumento dei ricoveri è il sintomo della crescita dei casi Covid positivi registrati nel mese di agosto . Il consueto ritardo tra il momento dell'... Leggi su leggo

Olbia, Meloni: “sistema in sovraccarico, tamponi dopo giorni”

Olbia, 3 settembre 2020 – La denuncia del consigliere regionale Giuseppe Meloni è giunta ieri sera tramite un post su Facebook: ritardi nell’esecuzione dei tamponi e sistema in sovraccarico. Le USCA, ...

