Villaricca. Si registrano due nuovi contagi in città, che portano il numero totale a 12. A comunicarlo è la sindaca Maria Rosaria Punzo attraverso un post su Facebook. Coronavirus a Villaricca, altri casi in città: i positivi salgono a 12 Al momento 11 sono in isolamento domiciliare ed 1 in ricovero ospedaliero ma sta bene.

Ancora molti i casi nell’area vesuviana. Tra i 180 circa registrati in tutta la Campania, ecco l’elenco dei Comuni dove compaiono molte città sotto al vulcano. Nuovi contagi sono registrati nel Napole ...

Covid19, aumentano i casi nell’Agro caleno. La seconda ondata rischia di essere peggiore della prima

AGRO CALENO – Tra vacanze scriteriate e serate pazze anche l’Agro caleno comincia seriamente a fare i conti con una nuova ondata di contagi da coronavirus che rischia di essere peggiore della prima. C ...

