C’è posta per te, ecco quando si torna in studio a registrare e le novità (Di giovedì 3 settembre 2020) Maria De Filippi sta per tornare con i suoi programmi di punta. Uomini e Donne, infatti partirà dal 7 settembre 2020 con tante nuove avventure amoroso per i protagonisti. Lo stesso giorno, inoltre, inizieranno anche le registrazioni di C’è posta per te. Il programma che strappa un sorriso o fa versare una lacrima a milioni di italiani, finalmente riprende da dove aveva interrotto. Le registrazioni, come detto, cominceranno lunedì 7 settembre. In questo modo, molto probabilmente, la messa in onda avverrà nei primi mesi del 2021, come di consueto. Non possiamo dire ancora con certezza si tratterà di gennaio. Bisogna, infatti, capire come andranno le cose, se tutto filerà liscio o ci saranno casi di Coronavirus all’interno della produzione. Dovremo attendere ancora qualche tempo prima di poter dare una ... Leggi su tutto.tv

