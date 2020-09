Castelfiorentino: ragazzo di 19 anni muore in moto nello scontro con un autocarro. Il sindaco: «Tragedia devastante» (Di giovedì 3 settembre 2020) Si chiamava Mattia Casalini e aveva solo 19 anni: è morto intorno alle 17 di oggi, 3 settembre, in uno scontro fra la sua moto e un autocarro avvenuto sulla via Lucardese. Il giovane ha riportato gravi traumi. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il 118 che ha inviato l'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso. Ma nonostante il prodigarsi dei soccorritori, per Mattia non c'è stato niente da fare Leggi su firenzepost

FirenzePost : Castelfiorentino: ragazzo di 19 anni muore in moto nello scontro con un autocarro. Il sindaco: «Tragedia devastante» -