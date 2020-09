Bonus PC tablet 2020: come funziona e come fare domanda (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Bonus PC e tablet potrà essere richiesto attraverso SPID e presentazione del valore ISEE. Le domande online potranno essere inviate a partire dal prossimo 20 settembre. A partire dal prossimo 20 settembre, un nuovo Bonus verrà messo a disposizione degli italiani, sulla base di quanto è stato scritto nell’ultimo decreto. Si tratta del Bonus … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

WalterRossi2 : Sapete mica se il bonus monopattino e il bonus skateboard possono essere riconvertiti in bonus tablet uso scolastic… - VivianaP1511 : RT @fiera871123456: Non é ancora ufficiale ma il decreto agosto prevede un bonus fino a 500 euro per l'acquisto di PC e tablet per le famig… - Notiziedi_it : Spunta una data di settembre per bonus PC e tablet 2020 da 500 euro - a_r_i_something : RT @fiera871123456: Non é ancora ufficiale ma il decreto agosto prevede un bonus fino a 500 euro per l'acquisto di PC e tablet per le famig… -