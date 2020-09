Berlusconi:Galliani,dispiaciuto perdere Milan-Monza a S.Siro (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - MilanO, 03 SET - Ricevuta la notizia della positività al coronavirus, Silvio Berlusconi non ha dovuto rivedere solo la sua agenda di impegni politici in veste di leader di Forza Italia, ma a ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Ricevuta la notizia della positività al coronavirus, Silvio Berlusconi non ha dovuto rivedere solo la sua agenda di impegni politici in veste di leader di Forza Italia, ma a ...Seconda amichevole per il Milan, che dopo il Novara sale di livello in vista del primo impegno ufficiale che vedrà i rossoneri impegnati nel preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Avv ...