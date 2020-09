Almodovar a Venezia, la casa prigione si cura con il cinema (Di giovedì 3 settembre 2020) Venezia, 03 SET - "Prima di venire qui pensavo che il Covid ci ha costretti a stare tutti a casa, che abbiamo visto a un certo punto come una prigione. Quanta fiction abbiamo visto per riempire il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

AnsaVeneto : Almodovar a Venezia, la casa prigione si cura con il cinema. Fuori concorso The Human Voice con Tilda Swinton #ANSA - FrancescoYeshua : RT @gayit: Venezia 77, Pedro Almodovar presenta The Human Voice con Tilda Swinton: 'Ora ho scritto un western distopico' - Carmela_oltre : RT @Tg3web: A Venezia, alla Mostra del Cinema, è il giorno di Pedro Almodóvar. 'La quarantena ci ha fatto capire che la cultura è necessari… - gayit : Venezia 77, Pedro Almodovar presenta The Human Voice con Tilda Swinton: 'Ora ho scritto un western distopico'… - DrApocalypse : #Venezia77, Pedro Almodovar presenta The Human Voice con Tilda Swinton: 'Ora ho scritto un western distopico'… -