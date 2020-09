Venezuela, allarme per la petroliera Nabarima: “Sta imbarcando acqua”. Eni (partner al 26%): “Tutto risolto, condizioni stabili” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “La sala macchine imbarca acqua da ore, il ponte inferiore e diverse attrezzature sono già sommerse”. È l’allarme lanciato su Twitter nei giorni scorsi da un importante sindacalista Venezuelano che ha pubblicato alcune foto provenienti dalla Nabarima, la petroliera di una compagnia con base a Caracas di cui Eni è socio con il 26%. Nelle foto si vedono effettivamente macchinari sott’acqua, tanto che dal Venezuela sono arrivate nelle scorse ore voci sul rischio di sversamenti di petrolio nel golfo di Paria, un pezzo di oceano racchiuso tra le coste orientali del Venezuela e le isole di Trinidad e Tobago. Alcuni siti hanno scritto addirittura che la Nabarima fosse “sul punto di affondare”. Ma Eni, contattata da ... Leggi su ilfattoquotidiano

Italia_Notizie : Venezuela, allarme per la petroliera Nabarima: “Sta imbarcando acqua”. Eni (partner al 26%): “Tutto risolto, condiz… - Vivodisogniebas : RT @fattoquotidiano: Venezuela, allarme per la petroliera Nabarima: “Sta imbarcando acqua”. Eni (partner al 26%): “Tutto risolto, condizion… - fattoquotidiano : Venezuela, allarme per la petroliera Nabarima: “Sta imbarcando acqua”. Eni (partner al 26%): “Tutto risolto, condiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela allarme Venezuela, allarme per la petroliera Nabarima: “Sta imbarcando acqua” Il Fatto Quotidiano Referendum, italiani all'estero in allarme scrivono a Mattarella -5-

Roma, 28 ago. (askanews) - Testo sottoscritto da Senatore Claudio Micheloni Onorevole Gianni Farina Onorevole Fabio Porta, Brasile Michele Schiavone, Segr. Gen. CGIE, Svizzera Silvana Mangione, V.seg.

Missili iraniani in Venezuela? La denuncia del presidente colombiano

Secondo Iván Duque il regime di Nicolás Maduro sta organizzando l’acquisto di vettori di medio e lungo raggio dall’Iran e altre armi dalla Russia e Bielorussia. E scatta l’allarme per la sicurezza reg ...

Roma, 28 ago. (askanews) - Testo sottoscritto da Senatore Claudio Micheloni Onorevole Gianni Farina Onorevole Fabio Porta, Brasile Michele Schiavone, Segr. Gen. CGIE, Svizzera Silvana Mangione, V.seg.Secondo Iván Duque il regime di Nicolás Maduro sta organizzando l’acquisto di vettori di medio e lungo raggio dall’Iran e altre armi dalla Russia e Bielorussia. E scatta l’allarme per la sicurezza reg ...