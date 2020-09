Torre del Greco, il sindaco chiude le scuole per sei giorni (Di mercoledì 2 settembre 2020) scuole chiuse per sei giorni dopo le elezioni. Lo ha deciso il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che ha già firmato l’ordinanza che prevede lo stop delle lezioni per quasi una settimana, cioè dal 18 al 23 settembre. Chiusura che avverrà a … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

stevewfolds : RT @castelliditalia: La torre del Mangia (1338-1348) denominata il 'grattacielo del Medioevo', è tra le torri medievali più alte d'Italia,… - Noovyis : (“Abbiamo sfiorato un ragazzo che volava su uno zaino-jet”: l’allarme del volo di linea alla torre di controllo) P… - ObiettivoN : A Torre del Greco, per le elezioni, chiusura delle scuole dal 18 a 23 settembre. Mentre ad Afragola la mascherina è… - Teapotbookclub : RT @castelliditalia: La torre del Mangia (1338-1348) denominata il 'grattacielo del Medioevo', è tra le torri medievali più alte d'Italia,… - Szymon30304371 : RT @RepubblicaTv: Los Angeles, vola con jet pack sopra l'aeroporto: l'allarme dei piloti alla torre di controllo: 'Torre di controllo Ameri… -