Sgarbi a Selvaggia Lucarelli: «Sei una pettegola inacidita, gli anziani sono più lucidi di te» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nuovo attacco di Vittorio Sgarbi a Selvaggia Lucarelli. Sui social il critico d’arte riprende la giornalista con parole dure. «Volevo ricordare a una fastidiosa, Selvaggia quarantaseienne che: Oliver Stone ha 74 anni, Nicola Piovani ha 74 anni, Roberto Benigni ha 68 anni. Wim Wenders ha 75 anni, Mario Draghi ha 73 anni, Bernard-Henri Levy ha 72 anni. Tahar Ben Jelloun ha 76 anni, Woody Allen ha 85 anni. Charlotte Rampling ha 74 anni, Rossana Rossanda ha 96 anni, Dacia Maraini ha 84 anni. sono soltanto alcuni di quelli che l’impertinente chiama “anziani”, ma che sono infinitamente più freschi e lucidi di lei inacidita pettegola che non ha mai visto la “Pietà ... Leggi su secoloditalia

