Rissa sull'aliscafo: pugno in faccia all'artista Sal Da Vinci (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una violenta lite in aliscafo per futili motivi. Con due denunce ai carabinieri e un refertato doc, il cantante Sal Da Vinci. Per lui dieci giorni di prognosi per un colpo alla mandibola e una ... Leggi su globalist

globalistIT : - Noovyis : (Pugni e schiaffi: rissa sull’aliscafo Procida-Napoli. Coinvolto Sal Da Vinci: “Contusione alla mandibola e allo st… - FQMagazineit : Pugni e schiaffi: rissa sull’aliscafo Procida-Napoli. Coinvolto Sal Da Vinci: “Contusione alla mandibola e allo ste… - ObiettivoN : Rissa per un bagaglio sull’aliscafo Procida Napoli tra Sal Da Vinci e un altro passeggero: arrivano i carabinieri e… - Napoliflash24 : Sal Da Vinci, rissa sull'aliscafo per Napoli - -