Qualcomm Snapdragon 732G: specifiche tecniche e novità (Di mercoledì 2 settembre 2020) Annunciato oggi il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 732G per un’esperienza di gaming mobile di alto livello Qualcomm Technologies, Inc. annuncia la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 732G, un’evoluzione della versione Snapdragon 730G. Il nuovo processore 732G è progettata per offrire un’esperienza di gioco immersiva supportata da intelligenza artificiale (IA) più smart, veloce e dalle performance migliorate, grazie a GPU e CPU aggiornate rispetto alla generazione precedente. “Il nuovo 732G offrirà un’esperienza di gaming potente, con una sofisticata IA on-device e performance superiori,” afferma Kedar Kondap, vice president of product management, ... Leggi su tuttotek

