Nocera Inferiore, summit sulle scuole: il punto dell’assessore Fortino (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, si è tenuto presso gli uffici del comune di Nocera Inferiore un incontro con le Dirigenti scolastiche per verificare la situazione dei plessi di proprietà comunale, in vista della ripresa delle attività didattiche in sicurezza per l’anno scolastico 2020/2021. Presenti durante gli incontri, oltre alle Dirigenti scolastiche, l’assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Federica Fortino, l’ assessore all’ edilizia scolastica arch. Immacolata Ugolino, il responsabile per l’ edilizia scolastica geometra Pasquale Cuomo e la responsabile dell’ area istruzione, la dott.ssa Carmela Pacelli. Dai confronti è emerso che le scuole dei cinque Istituti Comprensivi cittadini saranno adeguate alle nuove disposizioni ... Leggi su anteprima24

