Music Awards con Baglioni, Ligabue, De Gregori e Venditti: la scaletta della prima serata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Al via la quattordicesima edizione dei “Music Awards” presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, stasera in prime time su Rai Uno in onda il primo appuntamento. Una edizione speciale quella di quest’anno, segnata dalla pandemia, dove il focus si sposta sui lavoratori fragili dello spettacolo. Gli artisti non saranno premiati, come gli scorsi anni, ma si spenderanno in prima persona per i lavoratori fragili dello spettacolo attraverso le loro esibizioni e non solo. Fino al 21 settembre è attivo il numero solidale 45588 che, insieme all’incasso della vendita dei biglietti, al netto dei costi, andranno a costituire un aiuto concreto. Il ricavato complessivo andrà a confluire nel fondo “Covid 19 – Sosteniamo la Musica” di Music ... Leggi su ilfattoquotidiano

NekOfficial : Qui in Arena è tutto pronto per i @SMAufficiale! Vi aspetto questa sera su @RaiUno, subito dopo il TG1, con 'Aspet… - NekOfficial : Da Verona riaccendiamo la musica! Il 5 settembre ci sarò anche io sul palco dei @SMAufficiale in diretta dall’Arena… - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà presente ai Seat Music Awards 2020 il 2 settembre in diretta in prima serata su Rai 1 dall'Ar… - about_any05 : RT @aboutriki: Ci vediamo il 3 Settembre allo Stadio Bentegodi di Verona in diretta su Rai 1 dalle ore 21:25 e il 5 Settembre all’Arena di… - kekkamungiello : RT @aboutriki: Ci vediamo il 3 Settembre allo Stadio Bentegodi di Verona in diretta su Rai 1 dalle ore 21:25 e il 5 Settembre all’Arena di… -