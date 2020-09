Morto il dj Erick Morillo: il padre della hit “I like to move it” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Aveva 49 anni il dj Erick Morillo. È stato trovato Morto nella sua casa a Miami. Le dinamiche del decesso non sono ancora state chiarite. Il dj 49enne Erick Morillo è stato trovato Morto nella sua casa a Miami, le dinamiche del decesso non sono ancora chiare. Lo ha riportato il sito americano TMZ. Morillo … L'articolo Morto il dj Erick Morillo: il padre della hit “I like to move it” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

repubblica : È morto il dj Erick Morillo: sua la hit 'I like to move it' [aggiornamento delle 23:01] - SkyTG24 : È morto il dj Erick Morillo, creatore della hit 'I like to move it' - repubblica : È morto il dj Erick Morillo: sua la hit 'I like to move it' - draftsoundit : È morto #ErickMorillo - tusciaweb : È morto il dj Erick Morillo, sua la hit ‘I like to move it’ Miami Beach - È morto il dj Erick Morillo, sua la hit… -