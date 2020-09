Mara Venier, l’annuncio che stavano tutti aspettando: è il suo momento (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mara Venier è pronta a tornare in tv con la sua Domenica In. Quest’anno ci saranno delle novità e in particolare potrebbe succedere qualcosa che ha dell’incredibile Fonte foto: Getty ImagesL’estate sta finendo e con l’arrivo di settembre, Mara Venier è pronta a tornare in tv. Vacanze finite anche per la Signora della Domenica, che si è goduta un po’ di tempo libero in compagnia del marito e del nipotino Claudietto. Ripresa dall’infortunio al piede, che l’aveva costretta nelle ultime puntata di Domenica In a condurre con la gamba ingessata, ora la zia Mara è più pronta che mai per ritornare su Rai Uno la domenica pomeriggio. Il suo ritorno sarà accompagnato da una novità sensazionale, mai ... Leggi su chenews

vivranda : RT @lusurpateur_: Ma ci pensate a un #GFVip con gente che ha una cazzo di STORIA da raccontare e ha vissuto vite pazzesche come Amanda Lear… - ItalianFluffer : RT @CinguettaTV: Il reality per eccellenza è in partenza ma voi ricordate lo sfortunato reality 'LA TRIBÙ MISSIONE INDIA '? Che doveva anda… - CinguettaTV : Il reality per eccellenza è in partenza ma voi ricordate lo sfortunato reality 'LA TRIBÙ MISSIONE INDIA '? Che dove… - lusurpateur_ : Ma ci pensate a un #GFVip con gente che ha una cazzo di STORIA da raccontare e ha vissuto vite pazzesche come Amand… - Rotatuille : #LaVitaInDirettaEstate io oggi prenderei tutti quelli che hanno fatto bodyshamin contro La Caprioglio, la mitica… -