Lazio | si complica il rinnovo di Acerbi | una big italiana sulle sue tracce

Francesco Acerbi potrebbe clamorosamente lasciare la Lazio nonostante una stagione davvero stellare. Il difensore classe 1988, arrivato nella Capitale dal Sassuolo due anni fa, si è guadagnato il ruol ...

Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia: queste le parole dell’attaccante della Lazio. SCARPA D’ORO – «La Scarpa d’oro è un traguardo molto importante, è stata un’enorme s ...

