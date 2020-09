Juventus, Del Piero: «La scelta di Pirlo sarà un successo» (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, ha parlato della scelta della società di affidare la panchina ad Andrea Pirlo Alessandro Del Piero, intervistato dalla prestigiosa rivista statunitense di economia Forbes, ha parlato della sua carriera e di Pirlo alla Juve. RIGORE 2006 – «Quella passeggiata da centrocampo fino all’area di rigore è una passeggiata lunga. Cerchi di concentrarti ma ti vengono in mente molte cose. Voglio dire, è il momento più importante della tua vita. Ho provato a dire ‘beh, ci sono solo, cosa, 2,5 miliardi di persone che guardano questo momento? Stai giocando per un paese che ovviamente non ricorderà se sbaglierai un rigore, sai che in Italia non sono affatto ... Leggi su calcionews24

