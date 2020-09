Italia, Bernardeschi lascia il ritiro per un problema muscolare (Di mercoledì 2 settembre 2020) FIRENZE - Federico Bernardeschi ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare. Il giocatore della Juventus farà rientro nelle prossime ore a Torino. L'Italia di Roberto ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Italia Bernardeschi Italia, risentimento muscolare per Bernardeschi: lascia il ritiro Sky Sport Nazionale: Bernardeschi lascia il ritiro per un risentimento muscolare

Il giocatore della Juventus farà rientro a Torino FIRENZE (ITALPRESS) - Federico Bernardeschi ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento muscolare. Il giocatore della Juventus fa ...

Juve, ecco tutte le nuove strategie di mercato dell’era Pirlo

TORINO. Juve in fasce. Perché è appena nata, nella versione di Andrea Pirlo, e perché da lì comincia il maquillage: il tecnico segue il casting per le corsie laterali e valuta anche soluzioni interne ...

