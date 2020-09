I troll russi sono tornati (Di mercoledì 2 settembre 2020) Facebook ha annunciato che i troll russi stanno tornando in vista delle elezioni USA 2020. Le persone associate al noto gruppo di troll di San Pietroburgo che aveva interferito nelle elezioni presidenziali del 2016 sta cercando di colpire di nuovo gli americani. I troll russi stanno tornando Con l’avvento delle elezioni presidenziali USA 2020, in … Leggi su periodicodaily

ldibartolomei : I troll russi di nuovo in azione (in usa ma anche altrove specie in Germania). Ma il problema che resta è: cosa abb… - GesuKrishna : @IlBusco purtroppo fa centinaia di RT e Like, anche se si considera un 50% di troll russi sono comunque troppi - emme_giu : @CarloCalenda Sì, ma se continuano a chiedertelo, i casi sono tre: * troll russi malevoli che soffiano sul fuoco… - plak71 : @davcarretta forse sarebbe il caso di rinfrescagli la memoria il 4 novembre quando, svegliandosi, si chiederanno co… - IlCremaschini : @Gianni81979496 @AmraamAim @Guido44895392 La ringrazio per l'informazione. Proverò a segnalare a Twitter questo sog… -

Ultime Notizie dalla rete : troll russi Il vaccino Sputnik V non è affatto pronto. Propaganda di Putin? La comunità scientifica parla chiaro Open Russia: controllata Rostec crea dispositivo per rilevamento virus nell'aria

Mosca, 27 ago 09:29 - (Agenzia Nova) - L'impianto di Krasnogorsk della società Shvabe, parte del gruppo statale russo Rostec, ha sviluppato un dispositivo per rilevare la presenza di virus nell'aria, ...

Russia, lo “chef di Putin”: “Se Navalny sopravvive all’avvelenamento, lo rovino”

Mentre Alexei Navalny, il dissidente russo in gravi condizioni dopo un sospetto avvelenamento su un volo Tomsk-Mosca, è ricoverato in coma in un ospedale di Berlino, dalla Russia arrivano nuove minacc ...

Mosca, 27 ago 09:29 - (Agenzia Nova) - L'impianto di Krasnogorsk della società Shvabe, parte del gruppo statale russo Rostec, ha sviluppato un dispositivo per rilevare la presenza di virus nell'aria, ...Mentre Alexei Navalny, il dissidente russo in gravi condizioni dopo un sospetto avvelenamento su un volo Tomsk-Mosca, è ricoverato in coma in un ospedale di Berlino, dalla Russia arrivano nuove minacc ...